Salone del Mobile 2025: un'edizione tra innovazione e cultura

L’attesa è finita: dall’8 al 13 aprile 2025, il Salone del Mobile.Milano tornerà a Fiera Milano Rho con un’edizione che si preannuncia ricca di novità e appuntamenti di alto livello. Oltre a confermarsi la più importante manifestazione internazionale dedicata al design e all’arredamento, quest’anno il Salone ospiterà un’installazione firmata dal premio Oscar Paolo Sorrentino, intitolata "La dolce attesa".

L’opera, pensata come una metafora dell’esistenza, invita i visitatori a fermarsi e a ritrovare la bellezza nel tempo che scorre lento. "L'attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza", ha dichiarato il regista napoletano, anticipando il concept dell’installazione, che promette di essere uno degli eventi più attesi della kermesse.

Un’edizione da record con oltre 2mila espositori

Con oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi, il Salone del Mobile 2025 conferma il suo ruolo di leader globale nel settore del design e dell’arredo. La manifestazione registra il tutto esaurito degli spazi espositivi, con 148 nuove aziende che fanno il loro debutto in fiera.

"Abbiamo sold out degli spazi, aziende incredibili, sono 148 le nuove aziende che entrano al Salone del Mobile e abbiamo calcolato che esportano circa il 50 per cento della loro produzione, quindi un settore fortemente vocato all'export", ha dichiarato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, sottolineando la forte propensione internazionale della manifestazione.

Un tour globale per promuovere il Salone

Per rafforzare il posizionamento internazionale dell’evento, il team del Salone sta conducendo un intenso tour di promozione globale, con tappe in Parigi, Copenaghen, New York, Miami e New Delhi. "Questo sforzo l'anno scorso è stato ripagato con un più 28% degli operatori stranieri e italiani, ci auguriamo di avere un risultato di altrettanta qualità", ha spiegato Porro.

Oltre agli espositori, il Salone punta su un programma culturale di alto livello, che affiancherà l’offerta commerciale con talk, installazioni e momenti di approfondimento. Tra le novità dell’edizione 2025 spicca il forum internazionale della luce, due giornate di confronto dedicate al lighting design con la partecipazione di architetti, scienziati, filosofi e designer di fama mondiale.

Feltrin (FederLegnoArredo): "Il Salone continua a dettare le tendenze nel mondo"

Il Salone del Mobile 2025 "è la massima espressione della nostra manifattura industriale e asset irrinunciabile per le aziende alla ricerca di nuovi mercati e nuovi pubblici". Lo ha detto il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin. "E' la vetrina internazionale in cui il lavoro di un anno, su ricerca e innovazione, consente ai brand di 'esplodere' in tutta la loro potenza". Ed è "grazie alla forza di espositori e prodotti, che il Salone del Mobile.Milano continua a dettare le tendenze e a orientare i mercati di tutto il mondo, come gli Oscar per la produzione cinematografica".

Milano e il Salone: un binomio indissolubile

"La gente non viene tanto perché c'è solamente un brand, ma perché è convinta di vedere qualcosa di nuovo", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sottolineando la centralità dell’evento per la città. "C'è una connessione straordinaria tra Milano e il Salone del Mobile, valori creati nel tempo e che vanno portati avanti", ha aggiunto, evidenziando l’importanza della manifestazione per il prestigio internazionale del capoluogo lombardo.

Il Salone si inserisce infatti in un contesto di crescente attrattività per Milano, riconosciuta dal New York Times come una delle 52 mete imperdibili al mondo nel 2025. "Un altro anno, di nuovo, che riteniamo possa essere un successo", ha concluso Sala.

Un trampolino per il made in Italy

Anche la Regione Lombardia sottolinea il valore strategico del Salone per il territorio. "Il Salone del Mobile è un evento leader a livello internazionale e un irrinunciabile punto di riferimento per Milano e la Lombardia", ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana.

Fontana ha definito la manifestazione "un trampolino per tutta la Lombardia con il suo insieme di competenze, attori e storie di successo, attraverso il protagonismo di imprese, professionisti, designer, progettisti e architetti che contribuiscono in maniera determinante all'eccellenza lombarda e del made in Italy". "Siamo certi che anche quest'anno le aspettative saranno ampiamente ripagate e l'evento si confermerà un simbolo di crescita e sviluppo che rappresenta al meglio la forza e la straordinarietà della Lombardia", ha concluso il governatore.

