Salone del Mobile: 300mila visitatori, +15%. Porro: "Abbiamo riacceso Milano"

Si è chiusa con 300mila presenze, il 15% in più dell'anno scorso, la 61esima edizione del Salone del Mobile . Nel dettaglio, a Fiera Milano Rho sono arrivate 307.418 persone da 181 Paesi del mondo.

Salone, Porro: "Un succceso che ha superato le attese"

Soddisfatta la presidente Maria Porro: "Questa 61esima edizione è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale, per dare nuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto".

Salone del Mobile: oltre 2mila espositori, Cina primo Paese dopo l'Italia

Più di 2.000 i brand espositori, di cui il 34% da 37 nazioni, tra cui 550 giovani designer da 31 Paesi e 28 scuole e università di design da 18 nazioni. Particolarmente significativo il 65% di buyer e operatori di settore provenienti dall'estero. La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l'Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna con Brasile e India a pari merito. Oltre 5.400 i giornalisti accreditati il 47% dei quali provenienti dall'estero.

Salone, Porro: "Siamo stati il motore che ha riacceso Milano"

Porro ha aggiunto: "Abbiamo imparato che si può riprogettare un evento grandissimo come il Salone per traghettarlo nel futuro, che si può vincere la partita della sostenibilità quando tutto il sistema rimane coeso, che si possono immaginare e utilizzare nuovi contenuti per generare conoscenza, crescita, valore. Abbiamo investito sulla qualità e dimostrato la voglia di continuare a produrre innovazione e 'raccontare le storie' delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Siamo stati ancora una volta il motore che ha riacceso la città".

Porro e i mercati trainanti: India e Stati Uniti

Per Maria Porro prezioso e irrinunciabile è stato il contributo di Ice "che ci ha supportato nell'apertura verso nuovi mercati come quello indiano o mercati in crescita come quello americano ed è stato cruciale il ruolo del digitale che, in questa settimana come nei mesi precedenti, ha permesso sia di entrare in contatto con nuovi Paesi sia di mantenere saldo il rapporto con chi non ha potuto raggiungerci". Porro ha quindi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi risultati, dalle aziende agli organizzatori, dagli allestitori ai curatori. "Confidiamo - ha concluso - che tutti abbiano percepito l'entusiasmo e la volontà di offrire un'esperienza nuova, globale e consapevole, in cui quello che ha contato sono le idee e lo scambio culturale".

Fuorisalone, un migliaio di eventi a Milano

Accanto al Salone del Mobile, come da tradizione a Milano la Design week ha significato Fuorisalone, con circa un migliaio di iniziative tra mostre, percorsi, installazioni, aperture al pubblico di luoghi solitamente chiusi o inaccessibili. Sono inoltre stati 30 milioni gli account raggiunti e i contenuti hanno registrato oltre 6 milioni di video views e circa 80 milioni di impression. Tra le novità da segnalare, il lancio del canale TikTok, che ha visto uno storytelling dedicato, anche attraverso la narrazione di content creator, registrando 4 milioni di visualizzazioni video e oltre 3 milioni di pubblico raggiunto. La prossima edizione dal 16 al 21 aprile 2024.

Salone, Mazzali: "Il sistema lombardo guarda ai turisti stranieri. E con le Olimpiadi..."

"Il successo della 61esima edizione Salone del Mobile è il successo del 'Made in Italy' che il governo e la Regione Lombardia stanno rilanciando con grande energia nel mondo. Ma è anche il successo della buona amministrazione lombarda, di istituzioni, aziende e fiera: chi vince oggi è il gioco di una squadra che ama il bello e sulla creatività ha costruito, negli anni, la sua forza". Così l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, commentando la chiusura, nella serata di domenica, del Salone del Mobile.

"E' sotto gli occhi di tutti che il Salone del Mobile di Milano sia una vetrina di forte attrattività, soprattutto per gli stranieri: a loro guarda tutto il nostro 'sistema lombardo', considerando anche la valenza imprescindibile del binomio 'Eventi e Attrattività turistica' - sottolinea Mazzali-. Nei giorni scorsi il ministero del Turismo e Enit hanno lanciato la campagna di promozione 2023 del nostro Paese nel mondo, 'Italia Open to meraviglia': il mio Assessorato, come auspico tutto il sistema lombardo, intende giocare questa partita con il massimo dell'impegno e coesione. Ci aspettano le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina, di cui Regione Lombardia sarà la protagonista indiscussa e anche stavolta sarà da traino per l'intero Paese che dovrà beneficiarne"

Salone, 12mila persone in visita al 39esimo piano di Palazzo Lombardia

E oltre 12mila persone hanno visitato il 39esimo piano di Palazzo Lombardia in occasione della 'Design Week'. Lo comunica Regione Lombardia evidenziando come, soprattutto nel fine settimana, si siano registrati picchi superiori alle 3.000 visite sabato e a quota 5.000 domenica. "L'idea di proporre allestimenti nella nostra piazza e nel nostro belvedere - commenta il presidente Attilio Fontana - si e' rivelata vincente. E' una bella soddisfazione aprire le porte del nostro grattacielo a quella che e' la casa di tutti i lombardi". "Per questo - conclude il governatore - valuteremo ogni situazione idonea per fare in modo che la piazza coperta piu' grande d'Europa e il 39esimo piano di diventino sempre piu' attrattivi".