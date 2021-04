Salone del Mobile, oggi nuovo cda di Federlegno Arredo

Torna a riunirsi in mattinata, il Cda di Federlegno Arredo Eventi per decidere sulle sorti del prossimo Salone del Mobile, in programma per settembre. Dopo le dimissioni del presidente della kermesse, Claudio Luti, giovedi' scorso, per una "diversita' di visione globale del Settore" spaccato sulla scelta se organizzare o far saltare la prossima fiera del design, si sono accavallate le voci dei politici e del mondo economico affinche' si tenga quello che ormai e' stato definito il 'Salone della ripresa'. Venerdi' una lunga seduta del Cda si concluse in tarda serata con la scelta di aggiornarsi dopo il fine settimana. Oggi, dunque, si potrebbe arrivare a una decisione sul futuro del prossimo Salone del Mobile, che gia' l'anno scorso salto' a causa della pandemia.