Salone Franchising Milano: edizione 2024 tra grandi novità e promettenti opportunità

Oltre 130 aziende, nuove iniziative di formazione, importanti partnership e alleanze. Salone Franchising Milano è pronto ad aprire le sue porte agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e puntano a farla crescere: l’evento dedicato al franchising ed al retail organizzato da Fiera Milano si terrà dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz MiCo.

Novità nel layout e nei contenuti caratterizzeranno l’appuntamento, che si appresta a replicare e superare il successo della scorsa edizione, rinnovando le opportunità per franchisor e franchisee.

Come confermano i dati di Assofranchising, il settore continua a crescere a ritmo sostenuto. Grazie agli investimenti attuati per coinvolgere nuovi franchisee, in particolare da parte dei grandi brand, e alla creazione di nuove insegne, il comparto, che vale oggi l’1,8% del PIL, ha consolidato nel 2023 il suo trend di sviluppo con un giro d’affari che sfiora i 34 miliardi di Euro (in crescita del 9,9% rispetto all’anno precedente). Le insegne operanti in Italia sono 929 e hanno attivi 65.806 punti vendita (+4.664 rispetto all’anno precedente). Le buone performance del giro d’affari si riflettono su altri indicatori: anche gli occupati sono, infatti, in aumento del 13,8% (+34.919 nuovi addetti per un totale di 287.767 unità).

Oltre 130 insegne attendono i nuovi franchisee

Varietà e qualità dell’offerta contraddistinguono l’evento. A bordo oltre 130 espositori a testimoniare la straordinaria ricchezza e l’alta qualità dell’offerta che caratterizzano l’evento.

Moltissimi i brand che confermano la propria presenza, con Eurospin, main partner del Salone, insieme a Coop Lombardia e Crai Secom - solo alcune tra le insegne del settore GDO. Spiccano anche i ritorni di Mc Donald’s, Old Wild West, Tosca, Doppio Malto, LaYogurteria, Löwengrube, 12Oz e la Bottega del Caffé fra i big del food&beverage, uno dei comparti più ampi del mondo franchising caratterizzato da una vasta gamma di format e concept innovativi che spaziano dai ristoranti fast food alle caffetterie, dalle pizzerie ai bar e gelaterie. Tornano al Salone anche i brand del mondo fashion e dedicati alla cura di sé con L’Erbolario e F**K insieme al commercio specializzato con Coin, Kids & Us, Kipoint, grandi riconferme dell’edizione 2024.

Non mancherà neanche Anytime Fitness, in rappresentanza di uno dei mercati in più rapida crescita, trainato da una progressiva consapevolezza sulla salute e il benessere.

Accanto a tutti questi grandi brand che, attraverso la rinnovata adesione al progetto, confermano Salone Franchising Milano come appuntamento imprescindibile per scoprire le novità del mercato, instaurare collaborazioni e ampliare i propri orizzonti professionali, altrettante parteciperanno per la prima volta, attratte da un evento che si prefigura come ricco di ispirazione e opportunità.

Tra queste Alice Pizza, Smashie, Spritzzeria e Tutto Capsule per il food insieme a Naturhouse e Caddy’s nel settore beauty, solo per citarne alcuni.

Si conferma la suddivisione del layout in aree merceologiche che ospiteranno insegne affini: un mezzo veloce e intuitivo per permettere ai visitatori di individuare subito i propri settori di interesse.

Ma il layout presenta anche interessanti novità. Più spazio poi agli incontri di business grazie alla nuovissima Lounge studiata per offrire momenti di confronto one to one nel massimo confort. E per i media, ecco due aree interamente dedicate: il Media Village, che permetterà ai visitatori di avere a disposizione la stampa specializzata at a glance, e il Social hub, un’area interamente pensata per condividere propri contenuti social ed entrare in contatto con i social manager della manifestazione. Importante novità di questa edizione è l’Area Consulenza, interamente dedicata ai franchisor e ai franchisee. Tutti i partecipanti del Salone potranno usufruire di questa opportunità prenotando un momento di incontro con una società di consulenza per ricevere informazioni e consigli al fine di sviluppare al meglio il proprio business.

Inoltre, per mettere a disposizione ulteriori momenti di incontro con gli espositori anche attraverso il digitale, è stata sviluppata un App dedicata, che permetterà alle insegne che espongono di presentare al meglio la propria attività oltre che di fissare appuntamenti con i propri potenziali clienti per razionalizzare e rendere ancora più fruttuose le occasioni di confronto. Questa funzionalità resterà disponibile anche a manifestazione terminata, creando un’opportunità di networking attiva tutto l’anno.

Le associazioni e le realtà che supportano il Salone

Il mondo del Franchising è legato a doppio filo con le realtà associative. Non mancheranno così Assofranchising, Confimprese e Federfranchising, che seguono da vicino l’evoluzione del mondo del Franchising, ma anche una importante realtà come CNCC, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, interessato al modello del Franchising nell’ambito dello sviluppo di punti vendita di grandi dimensioni e UBRI, l’Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, che rappresenterà in fiera uno dei settori più vitali dal punto di vista del franchising.

Grazie, poi, alla collaborazione con Franchise Expo Paris, Salone Franchising Milano entra a far parte di una importante community che unisce franchisor di tutta Europa. Obiettivo: creare una sinergia vincente ed efficace tra i due saloni che consenta a tutti i franchisor di poter contare su una rete di contatti sempre più ampia e specializzata.

Workshop e incontri: formazione al centro

La formazione si conferma un caposaldo di Salone Franchising Milano, e torna protagonista di questa edizione con più di 60 relatori che tratteranno tutte le tematiche più importanti per chi desidera aprire un’attività in franchising o far crescere un business già avviato.

Il palinsesto di incontri, realizzato grazie alla collaborazione con Retail Hub - tech company di riferimento per il mondo del retail che fa scouting e advisory d'innovazione sviluppando progetti all'avanguardia, e content partner di Salone Franchising Milano – e articolato sulle tre giornate di manifestazione, sarà costruito intorno a due tematiche principali: la gestione strategica e i trend di sviluppo del business.

Fra gli argomenti principali che coinvolgono gli aspetti strategici della gestione dell’attività spiccano i focus sugli aspetti finanziari, l’internazionalizzazione, il tema immobiliare e la gestione delle performance, mentre particolare risalto verrà dato ai trend di settore fra cui prendono piede, grazie alla crescente digitalizzazione, l’approccio omincanale, la personalizzazione della customer experience accanto a tematiche trasversali come quella della sostenibilità.

Per fare fronte a queste e ad altre tematiche legate al settore, Salone Franchising Milano 2024 ospiterà una vasta gamma di esperti, franchisor, franchisee, retailer e rappresentanti delle principali Associazioni del Franchising e Retail.

A dimostrazione della vocazione dell’evento per l’aspetto formativo, anche la collaborazione con Luiss Business School, che, in veste di Educational Partner, lancerà in concomitanza con Salone Franchising, un Executive Programme in Franchising Management, che consentirà a franchisor e franchisee che vi aderiranno una visione completa del mondo dell’affiliazione commerciale, delle sue sfide e delle sue opportunità.

Salone Franchising Milano si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz Mico.