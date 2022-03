Salone, in Federlegno Arredo arriva un dg dal Veneto? Inside

Salone del Mobile, il nuovo dg di Federlegno Arredo sarà veneto?

Per adesso Sebastiano Cerullo, il direttore generale di Federlegno Arredo non è ancora stato sostituito. L'uomo di punta dell'associazione confindustriale che organizza - tramite Federlegno Arredo Eventi - il Salone del Mobile, non ricopre più il suo incarico da un paio di settimane, ma pare che ormai l'individuazione del suo successore sia cosa di giorni o addirittura di ore. Secondo alcuni rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano sarebbe originario del Veneto, e questo potrebbe rilanciare la spaccatura tra veneti e lombardi che - anche in occasione della grande crisi del Salone dello scorso anno, che alcuni marchi non avrebbero mai voluto realizzare - si era verificata con forza.

Sono ancora molte le incognite su FLA, che a questo punto ha davanti a sè anche ancora agitate. Rimangono infatti pending, stante il fatto che c'è quasi il tutto esaurito per la prossima edizione del Salone, alcuni marchi molto importanti del mondo del design.

