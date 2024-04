Salone Mobile, oggi il via: la sostenibilità come principio guida

Comincia oggi il Salone del Mobile a Milano, giunto all'edizione numero 62: l’evento si trasforma in un gigantesco happening anche culturale. Fino al 21 aprile Milano ospita il più importante appuntamento internazionale per la design industry, che si svolgerà negli spazi di Rho Fiera, a Milano. Nata nel 1961, la manifestazione propone un ampio ventaglio merceologico di arredi che si distinguono per forza espressiva e innovazione funzionale, tecnologica, materica, pensati per valorizzare lo scenario domestico. "Ingegno, visione, innovazione, eccellenza sostenibile ed emozione - ha comunicato l'organizzazione sul proprio sito - rappresentano il lessico familiare delle aziende e dei brand che espongono al Salone Internazionale del Mobile che, oggi, si conferma sempre più globale, inclusivo e in dialogo con tutto il sistema creativo e produttivo dell'arredo. Ogni anno, questa manifestazione dà forma alla sua vocazione di laboratorio di sperimentazione e contaminazione, luogo di incontro, di relazione e di nuove opportunità di business".

Salone Mobile: Porro, edizione 2024 vicina a record visitatori

Questa edizione "è un esempio di fare sistema. Quest'anno abbiamo numeri incredibili: 174mila metri quadri di superficie espositiva, 1900 espositori da oltre 30 Paesi, ha dichiarato Maria Porro, la presidente del Salone.Mobile: "Se guardiamo ai dati della biglietteria, siamo vicini a un numero record di visitatori da 130 Paesi". Questo risultato, ha proseguito, e' stato raggiunto "grazie anche alla collaborazione con il Ministero degli Esteri e Ice: abbiamo contattato tutti i continenti per raccontare un settore, che e' creativo e manifatturiero. Stiamo parlando di una filiera con 66mila imprese, piccole e medie imprese, questa e' anche la forza di questo settore che e' riuscito Post Covid e anche durante il covid a registrare dati incredibili".