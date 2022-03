Salute, al Monzino sperimentazione per 'vaccino anti-infarto'

Il Centro Cardiologico Monzino ha 'arruolato' i primi tre pazienti che, nell'ambito dello studio multicentrico internazionale Victorion-2P, riceveranno Inclisiran, il farmaco che Eugene Brauwnwal, padre della cardiologia moderna, non ha esitato a definire il futuro "vaccino anti -infarto". Lo studio coinvolgera' oltre 10mila pazienti nel mondo, con l'obiettivo di dimostrare che il nuovo farmaco di Novartis - che, come un vaccino, viene somministrato solo due l'anno - e' a volte grado di ridurre il rischio eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus, dimezzando i livelli di colesterolo 'cattivo' LDL-C. "E' noto come l' LDL-C giochi un ruolo chiave nello sviluppo e la progressione delle malattie cardiovascolari e aterosclerotiche ed e' dimostrato che, abbassandone i livelli nel sangue, si ottiene una riduzione della loro incidenza e della mortalita'. Un effetto che e' ancora piu' importante nei soggetti piu' a rischio, come chi ha gia' sperimentato nella sua storia un evento cardiovascolare (infarto e ictus).



Sono proprio questi i pazienti su cui si focalizza questo studio. Ad oggi infatti, pur avendo a disposizione un'ampia gamma di farmaci anticolesterolo, tra cui le note statine, i target di LDL-C desiderabili per ridurre il rischio di recidive sono spesso difficili da ottenere. Inclirisan e' il primo farmaco di una nuova classe che, in studi clinici precedenti, ha gia' dimostrato di poter abbassare del 50% i livelli di C-LDL sia in pazienti con malattia cerebrovascolare (Cevd) che in pazienti con malattia polivascolare (Pvd). In questi soggetti, anche la terapia con statine, pur alla massima dose tollerata, non ottenuto del tutto l'obiettivo", aveva spiegato il professor Piergiuseppe Agostoni, direttore del Dipartimento di Cardiologia Critica e Riabilitativa Monzino, professore ordinario di malattie cardiovascolari all'Universita ' degli Studi diMilano e Principal Investigator al Monzino dello studio Victorion-2.