Salute: dal Polimi cura innovativa per la spina bifida

Rivoluzionare il trattamento della Spina Bifida Aperta attraverso l'applicazione di un nuovo metodo basato sull'ingegneria tissutale, una branca dell'ingegneria biomedica che mira a ricostruire o rigenerare tessuti e organi danneggiati o patologici. La Spina Bifida e' una patologia congenita caratterizzata dalla mancata chiusura corretta della spina dorsale durante lo sviluppo del feto, causando significative disabilita' nel corso della vita del bambino. A queste esigenze risponde il progetto 3D.FETOPRINT del professor Alessandro Pellegata, docente del Politecnico di Milano, che ha ricevuto per questo progetto un Consolidator Grant dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e un finanziamento di 2 milioni di euro.

Sviluppo di un gel contenente cellule staminali

L'approccio innovativo di 3D.FETOPRINT prevede lo sviluppo di un gel contenente cellule staminali, concepito per essere stampato in tempo reale durante interventi di chirurgia fetoscopica attraverso la tecnologia di 3D bioprinting. Questo progetto, che unisce l'ingegneria biomedica, l'ingegneria dei tessuti e la chirurgia fetale, punta a massimizzare i benefici sia per il neonato che per la madre.