Salute, il ministro Schillaci a Direzione Nord con Fontana e Cirio

"La grande promessa: fare per attuare i programmi”. Questo il tema attorno a cui ruoteranno gli incontri della manifestazione Salute Direzione Nord, 19esima edizione della kermesse che si svolge al Palazzo delle Stelline, in corso Magenta 61, Milano, venerdì 19 maggio.

Schillaci, Fontana e Cirio a Salute Direzione Nord il 19 maggio

Parteciperanno tra gli altri il ministro della Salute Orazio Schillaci, il governatore lombardo Attilio Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio. Una giornata di incontri e convegni che inizierà alle 10 e che sarà incentrata sulla sfida di una salute per tutti. Una salute che sappia coniugare le migliori pratiche nazionali e internazionali. Queste sono state le premesse dell’ultima campagna elettorale sia a livello nazionale che regionale, e queste sono state le promesse per tutte le istituzioni andate al voto negli ultimi nove mesi.

La 19esima edizione di Direzione Nord alle Stelline di Milano

Promossa dalla Fondazione Stelline, da Inrete e dalla Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia, la manifestazione vedrà anche quest’anno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, della sanità, dell’impresa, delle università e dell’associazionismo italiano. QUI IL LINK PER PARTECIPARE ALL'EVENTO