Salute, in Lombardia parte il 116 117 numero unico assistenziale

Al via in Lombardia il 116 117, il numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti. In pratica il servizio sostituira' quella che e' la guardia medica. Bastera' chiamare il 116 117 per contattare il servizio di Continuita' assistenziale (ex Guardia medica) o la Guardia Medica Turistica, ovunque ci si trovi nel territorio regionale. Il servizio, attivo dal lunedi' al venerdi' dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24, partira' da oggi sul territorio lombardo, esclusa la provincia di Brescia, dove il via arrivera' il 27 luglio.

La presentazione e' andata in scena oggi, a Palazzo Lombardia, alla presenza dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, del direttore generale dell'assessorato al Welfare Marco Trivelli, e del dg Areu Lombardia Alberto Zoli. "E' un lavoro che si e' sviluppato per mesi, parte su tutto il territorio lombardo ad eccezione di Brescia, dove partira' il 27", ha detto Gallera. In sostanza il 116 117 riunira' "i diversi numeri differenti che c'erano, Ats per Ats, fino ad oggi. Chi ha bisogno di una consulenza, non emergenziale, ora ha un numero unico di continuita' assistenziale. In pochi secondi c'e' la risposta operatore che poi mettera' in contatto con il medico".