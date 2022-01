Salute, le malattie infettive sono la sfida del futuro

"La lotta alle malattie infettive sara' una grande sfida nel futuro e dobbiamo arrivarci preparati". E' quanto ha sottolineato la vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in collegamento con il convegno 'Covid-19: wich lesson for the future?' organizzato da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano a Dubai. "Negli ultimi mesi del 2021 - ha ricordato Moratti - la Regione ha completato l'iter legislativo di potenziamento del suo sistema sanitario territoriale, dotandosi di un quadro normativo piu' adeguato alle esigenze attuali, agli scenari futuri, a migliorare la preparedness e la capacita' di prevedere e di prevenire una crisi sanitaria, anche attraverso la riorganizzazione e il rafforzamento della medicina territoriale.

Salute, malattie infettive, Moratti: definire le strategie

La Regione ha deciso inoltre di dotarsi di un nuovo utile strumento, un Centro di Ricerca sulle Malattie Infettive, stanziando i fondi per la sua costituzione". Il centro "nasce per coordinare le azioni in un'ottica One Health, per analizzare i problemi, per definire le strategie, per migliorare l'organizzazione e la cultura della lotta contro le malattie infettive" ha spiegato la vice governatrice. "Sars-cov 2, come ben sappiamo, ha avuto un effetto devastante sulle nostre societa' e ci ha spinti in una situazione completamente nuova. Il mondo intero ha subito e continua a subire i pesanti effetti dell'epidemia. E per guardare al futuro, anche con speranza, dobbiamo fare tesoro della dura lezione che il virus ci ha impartito", ha concluso.