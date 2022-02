Salute mentale, evitare gli eccessi di rabbia: i 10 consigli

Rabbia. Si tratta di una parola che viene utilizzata spesso, ma non sempre nel contesto appropriato e con la giusta accezione. Soprattutto in tempi di pandemia è bene gestire al meglio i problemi legati alla salute mentale. La rabbia, infatti, come riporta humanitasalute.it è un’emozione normale, e addirittura salutare, ma è importante affrontarla in modo positivo. Questo perché lasciare la rabbia incontrollata può portare a effetti negativi per noi stessi e per chi ci sta vicino. Non vanno quindi trascurati gli effetti che la rabbia può avere sulla nostra salute mentale



Salute mentale, 10 consigli per gestire le proprie emozioni

La rabbia può far sviluppare problemi di salute e anche, nei casi più estremi, violenza fisica. Per questo va tenuta sotto controllo. Il centro Psico Medical Care di Humanitas dell'ospedale milanese ha stilato dieci consigli per gestirla al meglio, dieci parole chiave per capire e gestire le proprie emozioni in maniera costruttiva e non distruttiva. Sono consigli che possono essere utili a tutti, anche per capire meglio chi ci sta vicno.



Salute mentale, 10 consigli per superare la rabbia

Ecco i dici consigli per imparare a gestire la rabbia:



Cambiare la forma delle parole



Non portare rancore



Umorismo e tensione



Rilassamento



Imparare a stabilire quando cercare aiuto



Identificare possibili soluzioni



Meditare prima di agire



Prendersi una pausa



Fare esercizio fisico



Parola d’ordine: assertività