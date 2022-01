Salute, quale è il momento migliore per fare sport a casa

Mai come in questo periodo, dove molti passano più tempo del solito a casa, è importante fare sport. Mantenersi, con l'esercizio fisico, il più attivi possibili e trovare quante più occasioni per tenersi in allenamento è una abitudine che andrebbe presa e mantenuta nel tempo. Ma potendo scegliere come gestire la propria giornata, esiste un momento migliore in cui programmare le attività sportive? E' l'interrogativo che si sono posti gli specialisti dell'Humanitas, come riporta Humanitasalute.it

Salute, perchè è importante fare sport

Fare attività fisica rappresenta sia un modo per prevenire future patologie sia uno strumento per mantenere in condizioni ottimali il nostro benessere psicofisico. Ovviamente l’esercizio fisico va abbinato a uno stile di vita sano e ad un'alimentazione equilibrata durante tutto l'arco della giornata, senza eccessi o picchi.

Salute, lo sport va fatto prima o dopo i pasti, la sera o la mattina?

Ognuno ha le sua abitudini, c’è chi si allena la mattina presto, in pausa pranzo o dopo il lavoro. In questi casi, - sottolineano gli esperti dell'Humanitas - in base al proprio stato di salute o età può essere meglio mangiare prima o dopo l’allenamento. È bene evitare di consumare pasti abbondanti prima di fare movimento e va considerato che alcune categorie di persone, come per esempio bambini e pazienti diabetici, devono fare attenzione a non fare esercizio fisico a digiuno. L’ideale sarebbe far seguire lo sport a uno spuntino leggero, come per esempio un frutto, da mangiare non troppo tempo prima dell’attività. Inoltre è meglio evitare attività troppo vigorose alla sera quelle invece rilassanti come stretching possono essere un buon modo per chiudere la giornata lavorativa.