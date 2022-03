Salute, quali sono i sintomi della celiachia

La celiachia è una malattia cronica e autoimmune. Per le persone che ne sono colpite, il sistema immunitario reagisce al glutine con una infiammazione cronica all'intestino tenue e ai villi intestinali. E il conseguente malassorbimento dei nutrienti nel sangue può causare carenze nutrizionali, come l'anemia. La celiachia può essere diagnosticata sia nell’infanzia che nell’età adulta

Quanti sono i celiaci in Italia?

In Italia i celiaci diagnosticati sono circa 225.000, di cui circa 52 mila nella fascia di età 6 mesi- 17 anni, tuttavia si stima che in realtà siano il triplo perché molti pazienti non sono diagnosticati. Si calcola infatti che i celiaci siano l’1% della popolazione generale, quindi più di 600.000.

Quali sono i sintomi della celiachia?

Quando un paziente celiaco inconsapevole di esserlo ingerisce degli alimenti che contengono glutine - sottolineano gli specialisti di Humanitas su humanitasalute.it -, la reazione più comune che avrà riguarderà l’apparato gastrointestinale. I sintomi classici della celiachia, infatti, sono diarrea, gonfiore addominale, meteorismo, crampi all’addome e perdita di peso.

Celiachia, che alimentazione bisogna seguire?

La celiachia richiede una alimentazione particolare, fondamentalmente priva di glutine. Questo perchè così facendo si permette non solo di ridurre i sintomi, ma anche consentire all’intestino e alla mucosa di ritrovare la sua originale funzionalità. In caso contrario - riporta humanitasalute.it - il paziente mantiene costantemente attivo il processo infiammatorio a carico della mucosa duodenale, impedendo la ricostruzione della superficie assorbente dell’intestino e questo lo pone a rischio, anche se asintomatico, di sviluppare carenze nutrizionali importanti che a lungo andare avranno ripercussioni sul benessere dell’organismo.

Come si diagnostica la celiachia

Va subito detto che celiachia è una patologia che va diagnosticata da uno specialista. Spesso si sente di persone che si fanno diagnosi in casa, senza consultare un medico o fare accertamenti. Ecco, questo non va fatto perchè una dieta inappropriata può causare più problemi che benefici. Gli esami del sangue utili sono gli anticorpi anti-transglutaminasi, gli anticorpi anti-endomisio e gli anticorpi anti-gliadina. In caso di risultato positivo, si può indicare l’esecuzione di una gastroscopia con biopsia a livello del duodeno, per confermare la diagnosi.



