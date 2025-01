Salva Milano, Gelmini: ""Evitare la paralisi"

“Alla luce delle audizioni tenute oggi in VIII Commissione al Senato, è ancora più chiara la direzione da prendere. Ormai da un anno e mezzo, la città di Milano fa i conti con uno stallo dell’urbanistica senza precedenti, che mette a rischio un comparto occupazionale di circa 40mila lavoratori, realtà imprenditoriali importanti, imprese edili e artigiane storiche. Tutto ciò comporta anche una forte contrazione dell’offerta abitativa, con ripercussioni sull’edilizia popolare e un aumento dei prezzi di vendita, correndo il rischio di far diventare il capoluogo lombardo una città solo per ricchi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare.

Gelmini prosegue: "La macchina dell’amministrazione comunale è al collasso e ci sono tante famiglie nel limbo. Di fronte a tutto questo, serve una risposta urgente, al di là di ogni colore politico, per sbloccare questa paralisi. Come Noi Moderati – Centro Popolare, non abbiamo dubbi sul fatto che si debba fare presto e approvare quanto prima anche al Senato il provvedimento. Noi ci siamo. Il partito del sindaco Sala, invece, che fa? Perché ostacolare questo disegno di legge significa fare del male a Milano e all’Italia”.