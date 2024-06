Salva Milano, la Lega: "Così Salvini mette al sicuro i conti della città"

Piano Casa, Fontana: "Un modo per risolvere un problema piuttosto grave"

La norma 'Salva Milano' all'interno del Piano Casa voluto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, "e' un modo per risolvere un problema che mi sembra piuttosto grave per l'edilizia e per la credibilita' dell'intero comparto milanese". A dirlo e' stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione bando "Bed to Bench the way to innovation". Spero - ha concluso - che questo provvedimento risolva tutto".

Verri (Lega): "Un provvedimento che salva il mercato immobiliare milanese"

"Sala e il Pd? Inesistenti. La Lega si conferma ancora una volta l'unica forza in grado di portare un vero contributo alla nostra città". Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Milano Alessandro Verri, commentando il contenuto dell'emendamento cosiddetto 'salva-Milano', presentato per sbloccare l'impasse urbanistico nel capoluogo lombardo. "Con il Piano salva Casa predisposto dal ministro Salvini, è in arrivo un provvedimento che salva di fatto il mercato immobiliare milanese e quindi i conti del Comune di Milano. Dopo le sprovvedute scelte politiche della sinistra milanese, che hanno gettato Milano nel caos - prosegue -, è solo grazie al nostro emendamento se possiamo sperare di recuperare mesi e mesi di ritardi e decine di milioni di investimenti bloccati". "Se avessimo dovuto aspettare la sinistra, Milano avrebbe perso il suo prestigio internazionale! Grazie Matteo Salvini, che conferma la Lega come forza responsabile e in grado di ben amministrare la pubblica amministrazione", conclude.

Sala: "Spero in un confronto tra tutti i partiti"

Ieri il sindaco di Mlano Beppe Sala aveva commentato: "Io mi aspetto che tutti i partiti si confrontino sulla questione ed e' chiaro che noi speriamo che confermino che quello che abbiamo fatto in tanti anni, considerando che ci sono cose che risalgono anche alla gestione Pisapia, trovi adesione nei partiti e che dicano che abbiamo fatto il giusto, in buona fede, per l'interesse della citta'. Questo e' quello che spero ma non posso fare altro che aspettare il dibattito parlamentare".

Salvini: "Auspico la firma di tutti i parlamentari"

"Spero che tutta la politica su questo si unisca e che ci sia la firma di tutti i parlamentari", aveva invece affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, presentando l'emendamento della Lega denominato 'Salva Milano' ma che riguarda le ristrutturazioni edilizie di altre citta' e mira, fra l'altro, ad aiutare "centinaia di famiglie che vivono in palazzi che non possono essere abbattuti".