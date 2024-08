Salva Milano, la norma presentata alla Camera. Morelli: "Faremo la nostra parte"

"Mentre la Procura sospende e sequestra nuovi cantieri sul Salva-Milano il Parlamento è pronto a fare la sua parte". Lo ha annunciato nella serata di mercoledì 31 luglio il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli commentando la proposta di legge, a firma dei capigruppo di maggioranza, presentata in commissione Ambiente alla Camera e che riprende la norma cosiddetta SalvaMilano. "Rribadiamo l'intenzione di salvaguardare gli interessi delle famiglie che hanno acceso un mutuo per comprare casa e dei dipendenti del Comune che hanno applicato le direttive. È chiaro che a fronte della soluzione dei problemi legati al passato, sarà necessario mettere le basi per regolare le demo-ricostruzioni. Era evidente fin da subito- spiega Morelli- che la soluzione non si sarebbe potuta trovare nella modifica del Pgt comunale e che la crisi dell'urbanistica milanese, dovuta alle scelte dell'amministrazione, non potrà essere il pretesto per modificare il Pgt, prima di una nuova legge sulla rigenerazione urbana che vedrà il Parlamento impegnato già nei prossimi mesi", conclude Morelli