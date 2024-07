Salva Milano, la preoccupazione di architetti e costruttori: "Norma non più rinviabile"

Sia gli architetti che i costruttori milanesi hanno espresso con due note distinte la loro preoccupazione per la battuta d'arresto subita dal provvedimento Salva Milano.

Gli Architetti di Milano: "Salva Milano, ci sia un confronto positivo"

Così il presidente dell'Ordine degli Architetti Federico Aldini: "Chiediamo certezza su questa attività legislativa e l'impegno del Governo a portare avanti questo provvedimento attesissimo per mettere fine all'incertezza che blocca, rallenta e rigetta molti progetti di sviluppo immobiliare e rigenerazione della città di Milano". Aldini ha proseguito: "Non è più rinviabile la norma che faceva chiarezza sulle procedure, perché come architetti, in questa situazione di grande confusione normativa non siamo in grado di svolgere il ruolo di tutela del "pubblico interesse" che ci è stato attribuito dalla Costituzione e ribadito dal Codice deontologico. Il mancato chiarimento normativo riguarda infatti, oltre che progetti di sviluppo futuri, molti cantieri con i lavori in corso, con il coinvolgimento di professionisti e imprese, ma anche di famiglie che hanno già venduto le loro case e firmato preliminari d'acquisto e alle quali, come tecnici, non siamo in grado di dare certezze".

Il presidente dell'ordine conclude: "Se ci fosse davvero la possibilità di far rientrare questi chiarimenti nel DL Infrastrutture ci aspettiamo nelle prossime settimane un interesse da parte di tutti ad un confronto positivo, più tecnico che politico, che porti alla puntualizzazione di quanto a nostro avviso è già chiarissimo e sul quale ci siamo basati negli ultimi dodici anni".

Assimpredil Ance: "Urgente un chiaro normativo chiaro e definito"

"È urgente avere un quadro normativo chiaro e definito per Milano e per tutta l'Italia. Ci auguriamo che si trovi in tempi rapidi la soluzione per superare lo stallo che sta bloccando tutta la filiera dell'edilizia". Così Assimpredil Ance di Milano