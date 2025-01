Salva Milano, Sala: "Dibattito triste, mi aspetto che la maggioranza mi sostenga"

"Nella mia audizione di martedi' in commissione Ambiente al Senato ho gia' detto che" quello sul Salva Milano "e' un dibattito triste perche' e' solo politicizzato mentre noi stiamo chiedendo tecnicamente al parlamento di esprimersi. Che i partiti facciano questa parte nel gioco politico ci sta, non so cosa farci anche se mi dispiace. Noi chiediamo una interpretazione tecnica al Parlamento. Assisto a queste scaramucce ma non so cosa farci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento in Comune commentando l'aut aut di Fratelli d'Italia sul voto al ddl. "Del Pd non ho sentito nessuno" ma "mi aspetto un sostegno dalla mia maggioranza a Palazzo Marino - ha aggiunto -. Io non posso decidere per altri ma credo che tutti mi debbano dare atto che se ho qualcosa da dire lo dico. Mi aspetto che la maggioranza che mi sostenga e sostenga il lavoro che abbiamo fatto insieme - ha ribadito -. Pero' questo e' quello che mi aspetto e la realta' la vedremo, io sono totalmente tranquillo e motivato per il bene di questa citta' a lottare e cercare di dare una lettura onesta e coerente a tutto quello che abbiamo fatto", ha concluso.