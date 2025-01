Salva Milano, ultimatum FdI: "Se il centrosinistra non lo sostiene, non lo votiamo al Senato"

Fratelli d’Italia, da Milano, lancia un ultimatum: se i partiti del centrosinistra che sostengono il sindaco Beppe Sala in Comune – dal PD ad Azione, da Italia Viva ai Verdi – non esprimeranno un sostegno chiaro alla norma Salva Milano, il partito non garantirà il proprio voto al Senato, mettendo a rischio l’approvazione del provvedimento.

Truppo (FdI): "Milano, senza un impegno chiaro, il voto è a rischio"

"Noi chiediamo che i leader nazionali dei partiti di centrosinistra, che governano Palazzo Marino, o i loro capigruppo al Senato, prendano una posizione netta sull’approvazione di questa norma – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Riccardo Truppo durante una conferenza stampa –. Ormai la chiamano tutti Salva Milano o Salva Sala, ma serve una presa di posizione ufficiale".

Senza una dichiarazione chiara di sostegno da parte del centrosinistra, ha avvertito Truppo, "sarà inevitabile che l'iter legislativo al Senato ne risenta e difficilmente ci sarà il voto di Fratelli d'Italia".

Orlandi (FdI): "Il vero problema è la gestione urbanistica di Sala"

FdI attacca direttamente l’amministrazione cittadina: "È impensabile che il centrosinistra nazionale, che governa anche a Palazzo Marino, creda che debba essere Fratelli d'Italia a salvare l’amministrazione Sala – ha dichiarato il coordinatore cittadino del partito Simone Orlandi –. La responsabilità del blocco urbanistico che Milano sta vivendo è da attribuire proprio alla sua gestione".

Orlandi ha ribadito che il partito non è contrario allo sviluppo della città, "ma questo deve avvenire nel rispetto della trasparenza, delle normative urbanistiche e dell’interesse dei cittadini, non con scorciatoie legislative che riducono i controlli e aprono la strada a possibili opacità".

Marcora (FdI): "Serve un commissario per gli uffici urbanistici"

Il consigliere di Fratelli d’Italia Enrico Marcora ha infine ricordato la lettera inviata al Prefetto di Milano, in cui il partito chiede l’istituzione di una gestione commissariale per gli uffici urbanistici. "Chiediamo che venga nominato un commissario che firmi le pratiche urbanistiche – ha concluso Marcora – perché la situazione attuale del Comune è inaccettabile".

