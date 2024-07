"Salva Milano" verso una legge ad hoc: non può entrare nel Dl Infrastrutture

Le norme "Salva Milano" non entreranno nemmeno nel decreto Infrastrutture dopo essere state escluse dal Dl Casa. Lo riferisce Ansa. La riunione tenutasi alla Camera questa mattina avrebbe fatto emergere la mancanza di estremi per la sua ammissibilità come emendamento al decreto. Quindi quale potrebbe divenire la soluzione? La strada potrebbe divenire quella di una proposta di legge parlamentare ad hoc, da presentare e applicare d'urgenza già prima della pausa estiva.