Salvatore Internullo nuovo Chief Growth Officier di MINT

MINT, azienda meneghina fondata nel 2014 e oggi tra i principali attori globali del mercato MADtech, annuncia l’ingresso nel team di Salvatore Internullo, con il ruolo di Chief Growth Officier. Salvatore Internullo è responsabile della gestione della crescita e dell’attuazione della strategia di espansione di MINT. Ha il compito di sviluppare politiche di Sales&Marketing, con l’obiettivo primario di diffondere la rivoluzione tecnologica che la piattaforma è in grado di offrire, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership che l’azienda già possiede nel mercato.

Salvatore Internullo: digitalizzazione e sostenibilità

Salvatore Internullo - già Vice-President Stellantis e Country Manager Peugeot Italia - ha ricoperto diversi ruoli sia in Italia che all’estero e varie posizioni di responsabilità e rilievo nel mondo automotive e fashion. “L’evoluzione della nostra società si muove in maniera chiara e decisa verso digitalizzazione e sostenibilità, come anche gli investimenti, sia nel pubblico sia nel privato, vanno in questa direzione. La mia scelta professionale non poteva che volgere in questo senso, entrando a far parte di una Tech Company leader mondiale a cui metto a disposizione la mia esperienza, le mie conoscenze e tutto il mio know-how per proseguire l’iter di sviluppo intrapreso dall’azienda verso un’economia sempre più digitale, di un futuro ormai prossimo“, afferma Internullo. “L’arrivo di Salvatore è un tassello fondamentale per la crescita della nostra azienda” dichiara il CEO Andrea Pezzi. “Sono sicuro che un leader della sua portata e con una così importante esperienza globale, sia la persona adatta per portare grandi risultati a MINT” conclude.