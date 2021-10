Salvini: "A Milano e Bologna abbiamo perso, dobbiamo essere più concreti"

"Quando uno perde perde, sicuramente a Milano e Bologna abbiamo perso. Se io venissi a rivendicare i 50 sindaci in piu' della Lega farei una sciocchezza. Ringrazio tutti i nostri candidati sindaci che hanno fatto il massimo". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini a 'Porta a porta'. "Il centrodestra e' maggioranza politicamente nel Paese. Ma dobbiamo essere piu' concreti, veloci e compatti. Le sconfitte prese con intelligenza servono".

Salvini: "Aver scelto tardi i candidati è colpa nostra"

"Io penso che Luca Bernardo sia un ottimo medico da trent'anni, ma penso che un mese e mezzo per farlo conoscere ai milanesi sia troppo poco. Mi prendo e ci prendiamo la responsabilita'. In citta' grosse come Milano, Roma e Bologna ci vuole piu' tempo per spiegare che idea di futuro hai. Aver scelto i candidati troppo tardi e' colpa nostra". "Se molti non hanno votato e' per responsabilita' nostra. Laddove abbiamo perso bisogna rimboccarsi le maniche. Ci serva di lezione perche' l'avversario - e lo dico a tutto il centrodestra - e' fuori", ha continuato. "Possiamo vincere sia a Torino che a Roma che a Trieste. A Torino per il centrodestra e' storico andare al ballottaggio", ha sostenuto. "A Torino e Roma si giocheranno due belle partite, governate dai 5 stelle fino a ieri, possono essere governate dal centrodestra da domani".