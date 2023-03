Salvini dopo le richieste di Sala: "Serve regia nazionale"

"Del Pnrr spendero' fino all'ultimo euro, sempre che la Commissione europea abbia buon senso". Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una intervista al "Messaggero" rigetta il disfattismo che pare aver colpito il governo dopo la relazione della Corte dei Conti sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza o dopo la proroga delle trattative con Bruxelles. Anzi, ostenta progetti gia' pronti sulla sua scrivania al ministero delle Infrastrutture ma non compresi nel Pnrr.

Salvini: "Datemi i soldi in piu'" dal monte di 209 miliardi che il ministro Raffaele Fitto ha spiegato non riusciremo a spendere"

"2 miliardi di euro nel settore idrico" e 21,6 miliardi per la riqualificazione delle case popolari". In pratica il ministro chiede apertamente: "datemi i soldi in piu'" dal monte di 209 miliardi che il ministro Raffaele Fitto ha spiegato non riusciremo a spendere. Con tanto di abiura (per una volta) alla bandiera autonomista: "Serve una regia nazionale", dice in risposta all'identica richiesta avanzata dai sindaci di Roma e Milano.