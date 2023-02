Salvini, Fdi avanti sulla Lega?: “Mi interessa Fontana in vantaggio”

“A me interessa che Fontana sia in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri e che la Lega negli ultimi mesi è quella che sta crescendo, nelle ultime settimane addirittura più di tutti”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano, a chi gli chiedeva se quella della Lega alle regionali sarà una rincorsa su Fratelli d'Italia, dato che FdI è il partito dato in netto vantaggio nei sondaggi rispetto agli altri partiti della coalizione.

Salvini: “I problemi penso che siano in casa di chi perderà le elezioni, non di chi le vincerà”

“Poi qua – ha aggiunto – c'è un governo di centrodestra a guida Lega da 28 anni che molto probabilmente verrà riconfermato il 12 e 13 febbraio. I problemi penso che siano in casa di chi perderà le elezioni, non di chi le vincerà. Se a questo aggiungiamo il fatto che la mia ambizione è che la Lega per la prima volta nella storia sia anche al governo della Regione Lazio, mi preparo a un buon San Valentino, fatto salvo Milan-Tottenham della serata che non dipende da me”.