Salvini: "Gli affitti a Milano troppo alti. Serve piano edilizia pubblica"

La vita a Milano è troppo cara, soprattutto per quel che riguarda gli affitti, e serve un progetto di edilizia pubblica. A dirlo il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite di "Buongiorno Lombardia" su Telelombardia. "Ieri ero in zona San Siro e lì c'è un investimento di 2 milioni del mio Ministero per riqualificare il quartiere, con anche un asilo che verrà riaperto dopo 30 anni".

Salvini: "Per gli studenti del Politecnico arriveranno nuovi posti dove vivere. Ma lavoriamo anche per anziani"

Per chi vive a Milano onestamente gli affitti sono troppo alti. Noi per le Forze dell'ordine, sabato sono stato alla caserma Montello e lì arriveranno 1500 alloggi per i poliziotti. Per gli studenti del Politecnico arriveranno nuovi posti dove vivere. Ma lavoriamo anche per anziani, pensionati, che però non hanno una casa popolare, per un grande progetto di edilizia pubblica" le parole di Matteo Salvini.