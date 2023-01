Salvini: "Grande piano edilizia pubblica". Majo: "Inutile propaganda"

E' bello cominciare il centesimo giorno di governo parlando di periferie, di soluzioni e di diritto alla casa. Il prossimo obiettivo è un grande piano casa, un grande piano di edilizia residenziale pubblica per chi non può permettersi gli affitti a Milano, Roma o nelle grandi città". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando questa mattina a Milano a margine di una conferenza stampa sui progetti di Aler, l'azienda regionale di edilizia pubblica in Lombardia.

Salvini a Milano: “Nei prossimi anni il ministero delle Infrastrutture tornerà a occuparsi di casa”

"In cento giorni- aggiunge Salvini- abbiamo cercato di aumentare gli stipendi e le pensioni, soprattutto quelle più basse. Le bollette di luce e gas stanno fortunatamente scendendo, e abbiamo abbondantemente contribuito. Nei prossimi anni il ministero delle Infrastrutture tornerà a occuparsi di casa, perchè il costo della vita, soprattutto nelle grandi città, è insostenibile".

Majorino ribatte: “Mandare a casa chi non ha cambiato Aler”

“La condizione per fare un grande piano casa in Regione è mandare a casa chi non ha fatto nulla per cambiare Aler e per dare una risposta al grave problema degli affitti. Le parole di oggi di Salvini hanno, come al solito, l’inutile sapore elettorale di cui è maestro”