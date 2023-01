Salvini e i ministri della Lega a Milano: Le nostre azioni in Regione e a Roma

Salvini e i ministri della Lega a Milano: "Cosa stiamo facendo in Regione e al Governo"

“Domani riuniamo la ‘Lega del fare’ su un unico palco, per informare i cittadini di quello che abbiamo fatto. Domani pomeriggio alle 15 a Milano al teatro Manzoni i cittadini lombardi potranno ascoltare il Governatore regionale Attilio Fontana e i cinque ministri della Lega, i ministri Salvini, Calderoli, Giorgetti, Locatelli e Valditara che riepilogheranno i fatti concreti realizzati in pochi mesi nei loro ministeri": è l'invito di Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega lombarda. Che prosegue: "Spiegheremo quanto ha fatto e farà il governo di centrodestra in Regione da Attilio Fontana. Che ha fatto tanto in questi cinque anni. Penso solo al Piano Lombardia con 4,5 miliardi di investimenti per infrastrutture e opere, ai 3,6 miliardi per il rilancio delle aree montane e del turismo, quasi 20 per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese. Invitiamo tutti i cittadini che vogliono saperne di più e vogliono informarsi a venire domani pomeriggio al Manzoni e ad ascoltare”.