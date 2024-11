Salvini: "Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps..."





"Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri". A dirlo e' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di Italia Direzione Nord, rispondendo a una domanda sull'Ops lanciata da Unicredit su Bpm.

L'interrogativo mio e di tanti risparmiatori è Banca d'Italia c'è? Che fa? Esiste? Che dice? Vigila? Siccome sono tra i più pagati d'Italia, da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo".





Salvini: "Demenziale mettere al bando auto a benzina e diesel nel 2035"





"Mettere al bando le auto a benzina e a diesel dall'1 gennaio 2035 è demenziale. Non può essere un obbligo per tutti e quindi, con calma" servirà "rinviare le scadenze che altrimenti sarà un disastro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell'evento Italia Direzione Nord.





Salvini: "Manovra che aumenta gli stipendi di 15 milioni di lavoratori parte bene"





Il vertice di ieri sulla manovra "e' andato bene, sono molto soddisfatto". A dirlo e' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano. "Gia' una manovra che aumenta gli stipendi a 15 milioni di lavoratrici e lavoratori parte bene. Se ci sara' ancora piu' impegno sul tema sicurezza e forze dell'ordine, sui lavoratori autonomi, con la crescita della Flat tax e sul tema pensioni, noi siamo molto contenti", ha concluso.

Milano, Salvini: "Totonomi con tre anni di anticipo non è utile"



"Il totonomi con tre anni di anticipo mi sembra un esercizio non particolarmente utile". Così Salvini commentando il nome di Maurizio Lupi come possibile candidato del centrodestra alla guida del Comune di Milano. "Io con alcune persone sto già ragionando, ma non le metto sui giornali domani mattina", sottolinea.