Salvini pensa a Giana per FS? Ecco come stanno le cose. Inside

Irrompe il nome di Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, come possibile alternativa a Stefano Donnarumma, già successore in pectore di Ferraris al timone di Ferrovie dello Stato. Si tratta in effetti piu che altro di una voce, che non è confermata, di un rapporto personale di Giana con Matteo Salvini. Anche se pare che i due si potrebbero vedere domani a latere del G7 dei trasporti che si terrà proprio a Milano, a Palazzo Reale. L'ad di Atm, infatti, pur essendo universalmente stimato come uno dei più grandi tecnici su piazza del settore trasportistico, non ha particolare rapporti con il leader leghista.

Perchè a Salvini non piace Donnarumma

E' invece vero che Matteo Salvini non vede di buon occhio la candidatura di Donnarumma, a cui imputa un passato da tecnico del Partito democratico e poi da esperto in quota M5S. Ed infine da uomo preferito da Giorgia Meloni. E' ad ogni modo cominciato il grande valzer delle nomine. Che dovrebbero tenersi dopo le Europee che sanciranno i nuovi rapporti di forza.