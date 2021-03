Salvini, Sala nei Verdi? “Non sapevo esistessero…"

Il segretario della Lega e senatore Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente a The True Show, il programma in onda su Telelombardia tutti i giovedì dalle 11 alle 12. Sulla sospensione del vaccino Astrazeneca e nuovo piano vaccinale Matteo Salvini è stato chiaro: "L'Europa su questa vicenda ha sbagliato, inutile negarlo - ha commentato il leader del Carroccio - e stiamo lavorando per portare la produzione dei vaccini in Italia. Nell'immediato invece attendiamo l'ok dell'Ema al vaccino russo Sputnik e sto avendo molti contatti anche con paesi extraeuropei. Per dare agli italiani quello che l'Europa non sta fornendo è bene parlare con tutti: Israele, la Russia, l'India sono tre esempi, personalmente sarei disponibile a farmi qualsiasi vaccino. Dobbiamo uscire dall'emergenza non solo con l’obiettivo di riaprire a Pasqua, ma creando le condizioni per un boom nella stagione estiva. Solo alla Cina dico no: è un paese che ha colpe enormi in questa pandemia, siamo in questa condizione perché hanno mentito al mondo". Sul tema caldissimo dei ristori, fermi da quasi due mesi, Salvini ha garantito che "arriveranno ad aprile sui conti correnti degli italiani" e che "vi sarà un meccanismo di accesso diverso da quello già conosciuto. Il decreto sostegni potrebbe essere approvato già domani”.

Matteo Salvini ha parlato anche delle comunali di Milano e dello Stadio di San Siro. "Con noi lo stadio si fa, non ci sono dubbi su questo. Stiamo parlando di 1 miliardo e 200 milioni di investimenti e della riqualificazione di un intero quartiere e di migliaia di posti di lavoro, prima parte meglio è. Il partito del no per me non ha mai avuto senso e lo ha ancor meno ora, anche se la vera questione oggi sono i problemi economici delle due società". Sull'ingresso di Beppe Sala nei Verdi, Salvini ha affermato essere "un problema del Pd" e ha aggiunto che "dirsi green non vuol dire fare una pista ciclabile in Buenos Aires, quella è una sciocchezza. Noi stiamo lavorando per dare una alternativa vincente al popolo dei milanesi moderati di centrodestra che vogliono un'idea di città diversa. Beppe Sala che entra nei Verdi Europei? Sinceramente non sapevo nemmeno che esistessero...".