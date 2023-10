Salvini: "Se tanti manifestano per Hamas, ancora di più Lega a Milano"

"Vanno in piazza cittadini che inneggiano a Hamas, legittimamente, è ancor più legittimo che una forza popolare come la Lega manifesti a Milano, e ci saranno molti cittadini stranieri". Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Bolzano, a un evento elettorale.