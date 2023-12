Salvini: "Spero in una centrale nucleare a Milano"

Spero che alle 56 centrali nucleari oggi in costruzione in Europa se ne aggiunga una 57esima" in Italia "e io da milanese ho detto di farla a Milano perché sono assolutamente convinta che sia una fonte pulita e che guarda al futuro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l'evento 'L'Italia dei Sì 2023-2032' al Mind, Milan Innovation District, nell'ex area Expo di Rho.