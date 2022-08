Salvini sui governatori: “Fontana ha tutto il mio sostegno”

Salvini sui governatori: “Fontana governerà a lungo”

"Luca Zaia fa il governatore del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli e Attilio Fontana della Lombardia. Sono pagati per questo e lo fanno bene con passione e lo faranno ancora a lungo. Anche Fontana: hanno tutto il mio sostegno". Così all’Ansa il leader della Lega Matteo Salvini a Milano in merito al fatto che i governatori del Carroccio non si candideranno alle politiche. "I nostri governatori sono persone serie - ha concluso Salvini - questo e' un dibattito giornalistico lanciato da un quotidiano che non ne azzecca mai una".

Renzi candidato a Milano? Salvini: "Gli faccio i miei auguri"

Il leader della Lega si è anche espresso sulla candidatura di Renzi nel collegio di Milano: “Matteo Renzi? Non avevo seguito la sua candidatura. Gli faccio i miei auguri, il bello della democrazia e' che scelgono gli italiani. Ma c'e' tanta voglia di Lega, centrodestra e di cambiamento.