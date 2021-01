Salvini visita l'ospedale in Fiera a Milano

Oggi poco prima delle 12 Matteo Salvini sarà all’ospedale in Fiera a Milano. Appuntamento al Gate 7. Il leader della Lega visiterà la struttura d’eccellenza, per ringraziare gli straordinari medici e tutto il personale sanitario che in questi mesi hanno reso possibile questo “miracolo italiano”. Attualmente la struttura ospita 47 persone: dalla sua apertura sono stati ricoverati oltre 200 pazienti gravi che necessitavano di terapie intensive. L’ospedale in Fiera è diventato realtà in tempi da record e grazie a fondi privati: per Salvini “parliamo di una eccellenza lombarda senza eguali in Europa”.