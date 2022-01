Salvini vuole rientrare all'Interno dopo le violenze di Capodanno

Matteo Salvini vuole fortissimamente rimanere al governo come Lega. Ma - secondo rumors che filtrano dal Pirellone - pare anche che abbia confessato ai suoi che vorrebbe tornarci anche personalmente. La motivazione, ipotizzano alcuni secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, è da ricercarsi nei fatti di Milano ma non solo. Le risposte di Luciana Lamorgese vengono giudicate come assai insufficienti, e la pressione sotto la Madonnina aumenta giorno dopo giorno. Su Instagram la pagina "Milanobelladadio" di Giovanni Santarelli sta raccogliendo da mesi segnalazioni sull'insicurezza, e con i fatti di Capodanno sta letteralmente esplodendo una ondata di indignazione. Ci sono video su violenze, video su discriminazioni su disabili, incendi, devastazioni.

"Ciao, a proposito dei fatti successi in duomo vorrei segnalare il fatto che le stesse identiche dinamiche succedono in Darsena. 15-20 ragazzi che ti accerchiano insultandoti e mettendoti le mani addosso ed è successo a me in prima persona. E' davvero umiliante che io in mezzo ad una piazza piena di gente sia stata palpata da questi e che nessuno abbia mosso un dito per darmi una mano", racconta una ragazza, riferendosi a un episodio di questa estate.



Secondo gli interlocutori politici nel Carroccio, quello che sta avvenendo è una nuova ondata di attenzione nei confronti del tema della sicurezza. Matteo Salvini vorrebbe usare, secondo alcuni, ogni tipo di spazio di manovra nella partita per il Colle per rientrare al Governo e l'obiettivo, manco a dirlo, è proprio il Ministero dell'Interno.



