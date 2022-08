Salvò la padrona da un dirupo, è di Bergamo la cagnolina "più fedele d'Italia"

La padrona, bergamasca, era immobilizzata e in stato di choc dopo una caduta sul Monte Como. Ma Shiva, cagnolina border collie di 9 anni, le si avvicinò e, abbaiando, riuscì a richiamare l’attenzione dei soccorritori. Che salvarono la vita alla donna. Un’azione di coraggio e fedeltà che è valsa alla cagnolina bergamasca la vittoria nell'annuale edizione del “Premio Fedeltà del Cane”, che si svolge ogni anno, dal 1962, a Camogli, in Liguria.

Marilena, la padrona: "Shiva è una meraviglia della natura"

“Shiva è una meraviglia della natura, un’amica fedele su cui poter contare sempre”, dice Marilena Facchini a Genova Today. Marilena è una camminatrice esperta. Lo scorso 4 maggio aveva intrapreso una camminata per i boschi con la sua fidata Shiva. Dopo aver raggiunto i 1200 metri del Monte Corvo, Marilena era caduta in un dirupo provocandosi lesioni alla schiena. Shiva era riuscita, non senza ferirsi, a saltare nel dirupo e a dare calore e supporto alla padrona. Fino all’arrivo dei soccorsi. Un gesto da premio della fedeltà.