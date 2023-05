Salvò vicina di casa da stupro: Regione premia il 94enne Bruno

Bruno, il 94enne che ha salvato una vittima di stupro in un appartamento di Milano, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia un riconoscimento ufficiale dalla Regione. Gli è stato consegnato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore alla sicurezza Romano La Russa.

Fontana: “Abbiamo deciso di conferirgli questo premio per ringraziarlo per aver dimostrato coraggio e senso civico”

"Abbiamo deciso di conferirgli questo premio per ringraziarlo per aver dimostrato coraggio e senso civico", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Durante l'incontro l'anziano ha raccontato ancora una volta la sua storia. "Non bisogna esitare - ha dichiarato il signor Bruno - l'ho fatto del tutto d'istinto".

Ha raccontato che lui e la vittima si conoscono da tanto e quando ha fatto irruzione nell'appartamento la donna era seduta per terra

Ha raccontato che lui e la vittima si conoscono da tanto e quando ha fatto irruzione nell'appartamento la donna era seduta per terra, piangeva e sanguinava. Ha raccontato immediatamente al signor Bruno del malfattore che l'aveva seguita fino a intrufolarsi nel suo appartamento per abusare di lei.

"Adesso sta bene, ci vediamo spesso", rassicura Bruno

"A quel punto sono tornato indietro, mi sono munito di qualcosa e sono andato alla ricerca di questo individuo, trovandolo in uno stato un po' confusionale", ha raccontato ancora Bruno. "L'ho ammonito - ha proseguito - dicendogli che non si fanno queste cose. Poi l'ho mostrato alla donna per essere certo che fosse lui e abbiamo atteso l'arrivo dei carabinieri che l'hanno portato via". La donna dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è stata portata in ospedale. "Adesso sta bene, ci vediamo spesso", rassicura Bruno.