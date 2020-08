San Siro, a settembre si decide il progetto. Con il nuovo stadio ricavi volano

San Siro, a settembre si decide il progetto. Con il nuovo stadio i ricavi volano

Sulle pagine de Il Giorno si torna a parlare del Meazza e il suo destino in un articolo a firma di Massimiliano Mingoia. Milan e Inter starebbero infatti pensando al prossimo passo per definire il progetto del nuovo stadio di San Siro. Dopo aver trovato un accordo con il Comune di Milano a giugno, i club devono ora decidere se puntare sulla Cattedrale di Populous o sugli Anelli di Manica. In entrambi i casi, il nuovo stadio sorgerebbe dove ora c’è il parcheggio del Meazza. Prevista inoltre la realizzazione di un distretto sportivo multifunzionale dove ora si trova il vecchio stadio di cui resterebbero la tribuna arancione e una curva. Il dirigente milanista, Paolo Scaroni, ricorda l’articolo de Il Giorno, in un’intervista al Daily Mail ha ribadito l’importanza della realizzazione del nuovo stadio, solo così i club milanesi potrebbero competere alla pari i top club europei. Club che al momento ricavano più di 100 mln di euro dagli rispettivi stadi ogni anno, mentre da San Siro se ne incasserebbero solo 34. Con il nuovo stadio sarebbero dispobinili ben 70 mln di euro in più a stagione. Preziose risorse da investire nelle squadre milanesi.

La realizzazione del nuovo Meazza è prevista entro il 2024, manca ancora l’ok definitivo Consiglio comunale. Via libera non così scontato vista la reticenza delle fronde più ambientaliste in Comune, oltre che di associazioni e residenti del quartiere. Un progetto problematico, dunque. Soprattutto per chi fa politica. Per mettersi al riparo da eventuali malumori, si legge nell’articolo de Il Giorno, si potrebbe arrivare addirittura a decidere che il voto finale slitti a dopo le Comunali del 2021.