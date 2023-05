San Siro, l'advisor del Milan: "A breve decisione su referendum"

E' durato circa un'ora e mezza, come scrive l'ANSA, l'incontro che ha visto protagonisti il Collegio dei garanti del Comune di Milano gli esponenti del comitato Referedum X San Siro e i rappresentati di Inter e Milan, per discutere del possibile referendum per salvare il Meazza, che dovrebbe essere abbattuto se i club decideranno di fare un nuovo stadio sull'area di San Siro.

Giuseppe Bonomi (Milan): "Noi interessa che ci precisino i tempi della decisione del Collegio dei garanti, non abbiamo discusso di merito in questa riunione ma di metodo"

"Quello che per noi conta è che ci sia subito, al più presto, una decisione del Collegio dei garanti - ha ribadito Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per il nuovo stadio, all'uscita da Palazzo Marino, sede del Comune, dopo il confronto -. A noi interessa che ci precisino i tempi della decisione del Collegio dei garanti, non abbiamo discusso di merito in questa riunione ma di metodo. Loro ci hanno detto che decideranno. È stato un incontro che ha una funzione notarile, in cui il Comune, i proponenti e gli opponenti si incontrano e fanno un contraddittorio, noi quello che avevamo da dire lo abbiamo detto nel corso del dibattito pubblico". (