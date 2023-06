San Siro, al via stagione dei concerti con quasi 500 multe agli automobilisti

San Siro, al via stagione dei concerti con 500 multe agli automobilisti

Quasi 500 multe per sosta vietata. E' il bilancio dell'attività sanzionatoria che hanno svolto ieri gli agenti della Polizia Locale, gli ausiliari ATM della sosta e le Gev, le guardie ecologiche volontarie, in occasione del concerto di Tiziano Ferro a San Siro, il primo della stagione estiva per San Siro e gli Ippodromi.

L'assessore Marco Granelli: "Rispettate le regole"

A darne notizia l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli. "Seguite le regole, è meglio, vi divertirete di più, noi vigileremo sempre. Ieri in campo campo Polizia Locale e Ausiliari ATM della sosta, oltre al lavoro delle GEV: 473 multe per sosta vietata, di cui ad esempio 151 a chi ha usato i parcheggi dei residenti, 107 per auto parcheggiate sul verde, come fra gli alberi di via Diomede. Noi saremo lì tutti i pomeriggi e le sere dei concerti. - spiega Granelli rivolgendosi al pubblico dei grandi eventi - I concerti della stagione estiva a San Siro e negli Ippodromi sono un'offerta importante di musica e divertimento, per giovani e meno giovani. Ma lo chiedo a tutti: rispettate le regole e rispettate chi abita in quei quartieri. Per questo, ad esempio, usate i mezzi pubblici, la metropolitana. Se usate l'auto parcheggiatela nei parcheggi autorizzati, anche quelli dell'ATM collegati con la metro, non sul verde o nei posti per i residenti".