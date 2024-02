San Siro, Barbara Berlusconi: inverosimile ristrutturarlo

La proposta di riqualificare San Siro è "un ulteriore modo per non fare nulla". Ne è convinta Barbara Berlusconi che dieci anni fa, quando era ad del Milan, tentò la via dello stadio di proprietà e solleva dubbi sul fatto che ristrutturare lo storico impianto crei meno disagi. "Molti, sbagliando, pensano che il calcio generi risorse solo per gli stipendi milionari dei giocatori. Invece - sottolinea l'ex amministratore delegato del Milan, oggi ad della holding H 14 - il calcio garantisce un reddito, direttamente o indirettamente, a migliaia di persone. Senza nuove entrate a bilancio, invece, si rischiano di perdere non solo qualche top player, ma molti posti di lavoro perché i club non riusciranno più a far fronte alle spese".

San Siro, i 300 milioni stimati sono "una cifra troppo bassa"

"Il progetto mi pare generico e inverosimile. Dagli studi approfonditi che avevamo fatto, costa meno farne uno nuovo" dice in un'intervista all'ANSA, giudicando i 300 milioni stimati "una cifra troppo bassa e non credibile: il Real Madrid spenderà molto più di un miliardo per ristrutturare il Bernabeu, con costi quasi raddoppiati rispetto alle previsioni. Si sono persi anni pensando più a interessi politici che alle esigenze di uno sport e di un'industria, quella del calcio, che è una delle più importanti del paese".