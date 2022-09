San Siro, Berlusconi: "Fare di tutto perchè non sia abbattuto"

"San Siro e' nel mio cuore, come e' nel cuore di tutti i milanisti e milanesi. Qui il mio Milan, e anche l'Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano". Cosi' Silvio Berlusconi ha parlato a Telelombardia del futuro stadio di Milano e dell'ipotesi di abbattimento del Giuseppe Meazza. "La costruzione di un nuovo stadio - osserva - e' una scelta, ne comprendo le ragioni, puo' essere importante per il futuro delle due squadre milanesi, pero' faccio fatica a immaginare che un simbolo dello sport come San Siro possa essere semplicemente abbattuto". "Si puo' e si deve fare - conclude - di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che e' un pezzo, direi anche non secondario, dell'identita' collettiva di Milano e della Lombardia"

San Siro, Sala: "Dibattito pubblico il 28 settembre"

Nel frattempo proprio oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato la nuova data per il dibattito pubblico sul futuro dello stadio di San Siro: "Mi pare che sia il 28 settembre. Stiamo aspettando il consenso da Roma rispetto alle modalità del dibattito pubblico e al progetto che abbiamo presentato".