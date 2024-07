San Siro, De Chirico (FI): "Accesso negato al progetto WebBuild, denuncio"

"Settimana scorsa ho presentato un accesso agli atti per visionare il progetto presentato da WeBuild a squadre e sindaco. Il direttore generale, ancora capo di gabinetto del sindaco, mi ha risposto che non esiste alcun progetto - Lo dichiara, secondo quanto riferisce Mia News, Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia - Oggi (lunedì, ndr) il sindaco, apparso nell'Aula di Palazzo Marino, ha dichiarato ai cronisti presenti che Milan e Inter stanno studiando il progetto. Le cose sono due: o il sindaco sta smentendo il suo capo di gabinetto oppure qualcuno sta lavorando in maniera poco corretta. Per non dire di peggio. È gravissimo che mi sia stato negato il diritto di visionare il progetto presentato da WeBuild a squadre e sindaco. Ci sono gli estremi per una denuncia per omissione di atti d'ufficio e già domani la formalizzerò. La cosa ancora più grave è la segretezza con cui si sta gestendo il dossier stadio che, è bene ricordarlo ancora una volta, è tuttora di proprietà pubblica, né del sindaco né delle squadre".