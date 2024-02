San Siro, ipotesi ristrutturazione: vertice tra Sala, Inter e Milan

Stadio Milano: studio fattibilita' San Siro in 3 mesi

Si e' tenuto oggi a Palazzo Marino un incontro tra Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Alessandro Antonello, Amministratore Delegato Corporate FC Internazionale Milano, e Paolo Scaroni, Presidente AC Milan. Scopo dell'incontro e' stato la verifica di un piano di fattibilita' relativo alla ristrutturazione dello stadio di San Siro. Questo il percorso che si e' condiviso di intraprendere.Webuild S.p.A. collaborera' pro bono, secondo la disponibilita' in tal senso gia' manifestata, con la redazione di uno studio di fattibilita' che dovra' essere consegnato in tre mesi; le squadre produrranno linee guida per una possibile ristrutturazione che porti alla disponibilita' di uno stadio piu' moderno ed efficiente. A valle di questo, l'Amministrazione comunale e i team verificheranno la possibilita' e le modalita' per procedere.

