San Siro, i Verdi aprono alla proposta di un comitato referendario

E' un "sì" quello di Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, alla proposta di Milano in Comune di creare un comitato promotore per il referendum sul futuro dell'area di San Siro e per la realizzazione del nuovo stadio. Monguzzi, interpellato da Mianews, si dice "disponibile ad aderire ma mi piacerebbe che il Comitato non fosse formato solo da forze politiche, ma dai cittadini. I passaggi da fare sono il dibattito in Consiglio comunale, il dibattito pubblico coinvolgendo i cittadini e se queste forme non fossero sufficienti, si dovrebbe ricorrere al referendum, strumento sacro, è sempre utile chiedere ai cittadini".

"Per noi il referendum resta un'opzione in campo, non escludiamo tutti gli strumenti di partecipazione a priori per coinvolgere la cittadinanza in una decisione così importante". Così anche Tommaso Gorini, consigliere comunale di Europa Verde Sala Sindaco, ha commentato la possibilità di avviare un referendum per sondare l'opinione della cittadinanza sul progetto del nuovo stadio e dell'area San Siro. Francesca Cucchiara, collega dei Verdi, ha aggiunto: "Noi vogliamo essere in prima fila nel coinvolgimento attivo dei cittadini. C'è bisogno di forte collaborazione su tutti i fronti, coi comitati e coi cittadini e fare squadra per un obiettivo comune"