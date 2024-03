San Siro: il faccia a faccia tra Comune di Milano, Webuild e club

E' durato circa un'ora l'incontro in Comune a Milano tra il sindaco Giuseppe Sala, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari. Un faccia a faccia voluto da Sala per discutere dell'ipotesi di restyling di San Siro che la societa' di costruzioni si e' resa disponibile a realizzare. "Confermo tre mesi" per lo studio di fattibilita' dell'opera, ha solamente ribadito Ferrari al termine dell'incontro.