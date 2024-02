San Siro, il Milan non si fida di WeBuild: "Avanti con San Donato"

Il Milan non si fida di WeBuild e del suo piano di ristrutturazione dello stadio di San Siro. Così il presidente Paolo Scaroni a Dazn: "Andiamo dritti su San Donato. La lettera di Webuild non mi rassicura. Siamo pronti a prendere in considerazione solo se abbiamo la garanzia formale che continueremo a giocare lì. Penso che però sia impossibile".

Scaroni: "Nulla contro San Siro, ma..."

"La novità è che abbiamo comprato i terreni necessari a San Donato. I contatti tra i proprietari delle squadre di calcio ci continuano a essere. Ristrutturazione light di San Siro? Mi piacerebbe. Non è che non siamo favorevoli a San Siro, il problema è riammodernarlo. Mi è sempre sembrata un'impresa difficile con due squadre che giocano almeno una volta a settimana", ha aggiunto Scaroni.