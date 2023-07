San Siro, il Pd: "E' stato Sgarbi a invocare il vincolo"

"Le squadre scappano da San Siro dopo che il governo, tramite un suo sottosegretario, ha ripetutamente invocato il vincolo sul vecchio stadio. E il centrodestra ha pure il coraggio di dare la colpa all'amministrazione comunale ora che il vincolo sta effettivamente arrivando?". Lo ha sottolineato il capogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis, in riferimento alla posizione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha parlato più volte della necessità di vincolare il Meazza per salvarlo dall'abbattimento. "Se esiste ancora un centrodestra milanese e se è in grando di condividere una mezza posizione comune per il nuovo stadio a San Siro - ha aggiunto -, è il momento che batta un colpo e si faccia sentire dal proprio governo nazionale. Questa sarebbe una novità politica, di questo abbiamo bisogno, non di polemiche inutili".

Silvia Roggiani, la deputata e segretaria del Partito Democratico di Milano, ha aggiuinto: "Il centrodestra smetta di lanciare accuse che non servono a nulla, tantomeno a risolvere la questione. Le polemiche servono a poco visto che ad invocare il vincolo per lo stadio sono stati loro". Il vincolo "e' stato fortemente voluto dal sottosegretario Sgarbi. "L'auspicio adesso e' che ora tutti collaborino realmente per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte", conclude Silvia Roggiani.

De Chirico (Forza itaila): "Consiglio comunale straordinario sullo stadio"

L'opposizione al Comune di Milano, con il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, propone invece di raccogliere le firme per "convocare un Consiglio comunale straordinario entro giovedì, o al massimo lunedì 7 agosto, per formalizzare la richiesta di aiuto al governo".

San Siro, Monguzzi denuncia: "Minacciato sui social"

Nel frattempo il consigliere comunale milanese Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino con un passato nel Pd denuncia minacce social nei suoi confronti per la sua campagna contro l'abbattimento di San Siro: "Guardati le spalle quando giri per Milano... Quando meno te lo aspetti finisci molto male. Poi vediamo se ancora rompi... contro lo stadio" si legge in un commento sotto a un post di Monguzzi pubblicato dal consigliere comunale: "Riprendono le minacce contro di me dei pro abbattimento Meazza - commenta Monguzzi - alcune centinaia di insulti e robe come queste. Come alcuni mesi fa".

Tra l'altro "questo tizio ha scritto questa roba ieri pomeriggio su Instagram, sotto un post in cui parlavo del mio cagnolino. Eppure - conclude Monguzzi - dovrebbero aver capito che non mi faccio assolutamente intimidire e che non arretro di un millimetro quando sono convinto di sostenere cose giuste. Si rassegnino i conigli da tastiera".