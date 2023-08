San Siro, il vincolo è ufficiale. Il centrodestra all'attacco

La Soprintendenza ha ufficializzato il vincolo di interesse culturale sullo stadio San Siro di Milano. Il centrodestra non ci sta. E attacca: "Adesso è fondamentale che il sindaco Giuseppe Sala ci dica subito cosa ne sarà del futuro del Meazza" commenta il segretario milanese della Lega Samuele Piscina secondo il quale Sala "ha giocato con il fuoco, tergiversando per anni".

Piscina (Lega): "Già solo la fuga delle 2 squadre è un danno senza precedenti per la città"

Per il leghista "già solo la fuga delle 2 squadre è un danno senza precedenti per la città", se poi "sommiamo anche l'abbandono del Meazza a un futuro incerto, il disastro diventa di una disfatta senza precedenti".

Truppo (Fdi): "I milanesi non dimentichino come si è arrivati a questa situazione"

Per il capogruppo di FdI a Palazzo Marino Riccardo Truppo "il vicolo cieco in cui ci troviamo è frutto del tentativo estenuante di mettere tutti d'accordo a sinistra" anche se "già da anni le posizioni apparivano inconciliabili. I milanesi non dimentichino come si è arrivati a questa situazione". C'è invece "grande rammarico" per il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Alessandro De Chirico: "Da subito - ricorda - mi ero schierato a favore del progetto del nuovo stadio perché ritenevo fosse un'opportunità unica per Milano e per il quartiere" ma "purtroppo tanti colleghi, a sinistra e a destra, non ne hanno capito l'importanza e Sala e la sua maggioranza hanno preferito tergiversare". Per questo "rimane il rammarico - aggiunge - per aver perso quattro anni e speso fondi della collettività per il dibattito pubblico che avrebbero potuto essere investiti per commissionare uno studio per la rifunzionalizzazione dell'impianto". Adesso per De Chirico è fondamentale "elaborare un piano B affinché l'impianto non venga ricordato come monumento all'incapacità decisionale della politica".